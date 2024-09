Les prestations complémentaires pour les familles acceptées

Dimanche, les Fribourgeois ont accepté, à près de 70%, l’introduction de prestations complémentaires pour les familles. Concernant les objets nationaux, les Suisses ont refusé la réforme de la LPP (67%) et l’initiative sur la biodiversité (63%). Les Fribourgeois ont encore plus largement balayé la réforme de la LPP (73%). L’initiative sur la biodiversité n'a pas convaincu (65% de non).