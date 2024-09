Naufrage du FC Bulle à Rapperswil-Jona

VALENTIN THIÉRY, À RAPPERSWIL.

Football. Fort de ses deux derniers succès sans encaisser, le FC Bulle allait au FC Rapperswil-Jona rassuré pour la 5e journée de Promotion League. Il a vite déchanté, puis qu'il était mené 2-0 après 11 minutes grâce à de splendides réussites de Saliji (7e) et Ribeiro (11e). Que dire alors du 3-0 de Wiskemann à la 35e, engendré par une splendide série de passes, de déplacements et de justesse technique? Bulle s'est fait tourner autour avant les vestiaires. Suffisant pour acter la victoire.

D'autant que dès la 47e, Ribeiro faisait 4-0 et ce malgré les quatre changements opérés par le coach bullois Brian Weber. A la 52e, Schmidt inscrivait le dernier but pour le 5-0. Et encore. Sans Ropraz, ça aurait pu être bien plus.

Rien à faire, rien à dire: comme la saison passée pour ce déplacement, Bulle n'a pas vu le jour. Sauf que cette fois, les Saint-Gallois ont mis leurs occasions. Rapperswil a assumé son statut de candidat à la montée, les Gruériens celui d'équipe qui va devoir enfiler son bleu de travail chaque week-end pour prendre des points.

Treizièmes, les Gruériens devront vite digérer cette débâcle, car samedi prochain, ils recevront Lucerne M21, juste derrière eux au classement.

Les résultats et le classement de Promotion League

Retrouvez la page complète sur cette défaite du FC Bulle dans La Gruyère de ce mardi