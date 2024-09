Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

9e journée

GLENN RAY

Le FC Bulle se déplace sur la pelouse de Bavois ce samedi (16 h) pour la 9e journée de Promotion League.

Hors jeu. Afonso, Pinga et Rexhaj sont blessés.

Enjeu. Après le nul frustrant contre Cham, les Gruériens, huitièmes, veulent reprendre leur marche en avant. «L’équipe sait marquer, je ne me fais pas de souci à ce niveau. La clé sera de garder les attitudes défensives positives de la semaine passée», souligne Brian Weber. Le coach bullois aimerait aussi voir plus de maîtrise de la part de ses joueurs: «Nous devons mieux gérer le tempo du match et les moments où nous avons le ballon.»

L’adversaire. Quatorzième, Bavois n’a toujours pas perdu à domicile depuis le début de la saison. Les Vaudois peuvent à nouveau compter sur leur…