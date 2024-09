TRAIL. Après deux ans d’absence, le Trail du Mouret est de retour. Ce samedi depuis le centre sportif, les quelque 400 participants espérés pour cette 6e édition s’élanceront sur des tracés de 38 kilomètres (2150 mètres de dénivelé positif) et de 21 km (dont l’itinéraire est gardé secret). La Valsainte, la Berra ou encore le Creux-d’Enfer seront au menu. Nouveauté cette année: une épreuve de marche et vol. Départs dès 9 h 40. Inscription possible sur place. VT