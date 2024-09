RIAZ

Roger Pasquier est né le 1er mai 1944, dans le foyer de Léon et Sidonie Pasquier-Python. Il était l’aîné d’une fratrie de trois enfants, avec son frère Max, dont il a toujours été très proche, et sa sœur Edith, aujourd’hui décédée.

Roger était agriculteur. Pour parfaire son métier, il avait passé une année dans une ferme à Bâle. Sa maîtrise de l’allemand lui a permis de gagner le cœur d’Agathe, avec qui il s’est uni en 1972. De leur union sont nés Sonia, Laurent et Alexandre. Plus tard, ils ont encore accueilli Dylan et Morgane, les aimant comme leurs enfants.

Les journées de Roger étaient bien remplies avec les tâches de la ferme, mais également avec son activité de major de table durant trente ans pour les mariages. Faire rire les gens était un de ses points forts. Toujours à la…