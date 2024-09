Samedi cinéma

PAR ERIC BULLIARD

Des stéréotypes pour rire léger

LES BARBARES. C’est tellement naïf que ça en devient touchant. Sans surprise ni aspérité, Julie Delpy déroule sa comédie bienpensante en insistant sur la nécessité du vivre-ensemble et de l’ouverture à l’autre. On peut en sourire, mais en ces temps délétères où règnent la haine et l’aigreur, un film aussi éloigné du cynisme en vogue fait du bien. Le temps d’une soirée, Les barbares nous aura baigné dans un monde de bienveillance à la papa.

L’idée de base remonte à février 2022, quand chacun a pu constater que les réfugiés ne sont pas tous égaux: les Ukrainiens ont eu droit à un élan de solidarité inédit, là où d’autres migrants ne rencontrent qu’indifférence ou mépris. A Paimpont, village au milieu de la forêt de Brocéliande (curieusement…