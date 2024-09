SOS futures mamans fête ses 50 ans

SOS futures mamans fêtera ses 50 ans cette année. Pour rappel, l’association vient en aide aux femmes enceintes en situation de détresse. Son premier centre a vu le jour en 1974 à Ependes. Elle compte aujourd’hui 14 sections régionales, dont une en France. Le jubilé sera marqué par trois événements dans le canton, annonce l’organisation dans un communiqué. Le samedi 14 septembre, un stand se tiendra sur la place Georges Python de 8h à 15h.

Une messe d’anniversaire sera célébrée par Mgr Charles Morerod à la cathédrale Saint-Nicolas à 20h30, le dimanche 15 septembre. Enfin, des journées portes ouvertes accueilleront les visiteurs le samedi 5 octobre de 11h à 15h dans les centres de Bulle, Domdidier, Ependes, Guin et Fribourg. Les adresses exactes et de plus amples informations sont à retrouver sur le site internet de SOS futures mamans. Victoria Martin