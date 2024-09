Tribune libre

Vive le progrès…

A propos du développement de la région et d’événements comme l’ÖKK Bike Revolution.

Vive l’économie, le tourisme et le sport! Les trois piliers de notre société de surconsommation et de fric. Que ne ferait-on pas au nom de cette trinité? Dieux adorés de notre «civilisation»! Pour eux, on peut tout sacrifier sur l’autel de la modernité et de notre soi-disant évolution progressiste. Surtout, il faut suivre le courant, être dans le vent, jusqu’à l’absurde. On peut impunément s’attaquer à des zones protégées, massacrer les derniers endroits encore (plus ou moins) intacts, saccager notre patrimoine ou défigurer toute une région sous le béton des promoteurs. On peut se demander à quoi pensent nos politiques et responsables de société, qu’ont-ils dans la tête, si ce n’est la…