TRAIL. L’Ultra montée de La Berra vit sa troisième édition ce samedi (dès 9 h) au départ du Brand. Les quelque 100 participants auront le choix entre une, trois et cinq ascensions, l’épreuve reine comptant 17,2 kilomètres et 3475 mètres de dénivelé positif. Le Charmeysan Maxime Brodard et la locale Valérie Brodard-Giroud s’étaient imposés en 2023. GR