Un psycholinguiste de l’Unifr reçoit le «Prix Nobel suisse»

Considéré comme le Prix Nobel suisse, le Prix scientifique Marcel Benoist a été attribué à Pascal Gygax, de l’Université de Fribourg (Unifr). Ce chercheur en psycholinguistique expérimentale et en psychologie cognitive a été récompensé pour «ses contributions remarquables sur l’étude du lien entre le langage et les préjugés liés au genre», communique le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.

Les expériences menées par Pascal Gygax démontrent que «l’utilisation unique de termes masculins pour toutes les identités de genre, n’est pas interprétée comme forme générique par notre cerveau en raison de son fonctionnement». Par exemple, nous n’associons pas automatiquement les femmes ou les personnes non binaires avec le mot «boulanger». Or, cela a «des conséquences sociales considérables», par exemple pour les offres d’emploi, explique le chercheur qui a pour volonté de rendre accessibles les découvertes scientifiques complexes au grand public. «Les professions perçues comme typiquement masculines, telles que celle de chirurgien, éveillent plus d’intérêt auprès des filles et des jeunes femmes si elles sont aussi décrites à la forme féminine, c’est-à-dire chirurgienne».

Outre «un témoignage de reconnaissance important envers toute l’équipe», ce prix prestigieux, doté de 250 000 francs, «envoie un puissant message à toutes les personnes qui étudient et dénoncent les inégalités de genre: votre travail est essentiel pour la recherche et l’enseignement!» se réjouit le chercheur. Elodie Fessler