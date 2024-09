ENNEY. Dimanche vers midi, un choc s’est produit entre une voiture et un vélo sur la route de l’Intyamon, à Enney. Le conducteur de 30 ans circulait en direction d’Epagny quand la collision a eu lieu à l’entrée du village. Les secours sont intervenus à 12 h 18 et la cycliste de 48 ans, grièvement blessée lors de sa chute, a été héliportée par la Rega vers un hôpital. La police cantonale a ouvert une enquête et lance un appel à témoins (026 347 01 17). XS