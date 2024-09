Yves Schmied à un rien d’une médaille mondiale

Avec le relais mixte suisse, Yves Schmied est passé à quelques secondes d’un exploit, samedi en ouverture des mondiaux de Zurich. Le handbiker de Berlens se concentre désormais sur le contre-la-montre et la course en ligne.

GLENN RAY

HANDBIKE. Yves Schmied et le relais mixte suisse sont passés à sept petites secondes d’une médaille mondiale samedi à Zurich. Cinquième d’une course remportée par la France, le trio helvétique, complété par les Bernois Fabian Recher et Micha Wäfler, a réussi sa course. «Même si nous manquons le podium d’un rien, nous avons réussi une super performance, souligne le handbiker de Berlens. En tant qu’outsider, nous visions une sixième place au mieux. Jamais nous n’aurions imaginé rivaliser avec les meilleures nations jusqu’au dernier tour!»

Un neuvième et ultime…