L’Etat de Fribourg veut favoriser la collaboration intergénérationnelle

Favoriser les échanges entre les générations tout en mettant en avant les compétences des séniors, c’est l’objectif du nouvel appel à projets lancé par l’Etat de Fribourg dans le cadre de Senior+. Pour mémoire, le concept soutient des initiatives encourageant la solidarité entre les générations depuis 2018. Par le biais du Service de la prévoyance sociale, un budget annuel de 80'000 francs est alloué au soutien de projets intergénérationnels, informe le canton dans un communiqué.

Les associations à but non lucratif actives dans le canton, les communes ainsi que les personnes ou groupes qui y sont domiciliés peuvent prétendre à cette aide et déposer leur dossier jusqu’au 30 novembre.