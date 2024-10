La 27e édition de la foire de La Roche se tiendra le 26 octobre

Le 26 octobre prochain, la foire battra son plein à La Roche entre 8h et 16h devant la halle sport et culture. Plus de 180 exposants accueilleront les près de 10’000 curieux attendus pour cette 27e édition. Plusieurs animations seront organisées durant la journée: tournage sur bois, démonstration de lutte suisse, musique ou encore carrousel pour les enfants. Des stands de restauration seront disponibles. Tout comme un parking gratuit et des navettes pour se rendre à la place de fête. Les informations sont disponibles sur le site officiel de la manifestation (www.foiredelaroche.com). Patrick Biolley