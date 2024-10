La Bull’minton Cup, clap 28e

BADMINTON. Qui succédera à Esteban Hintermann (BC Genève) et Laurianne Delley (BC Bulle) ce week-end à la salle omnisports de Bulle? Les deux badistes avaient remporté la Bull’minton Cup en 2023.

Pour cette 28e édition, on distingue une favorite en Gruyère. La jeune Neuchâteloise Sofia Uvarova est tête de série N° 1 et 23e joueuse suisse. Son papa Pavel avait notamment participé aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996. «On compte quelques tops 100 féminins. Le niveau sera assez relevé, se réjouit Lionel Prélaz, le responsable tourain du tournoi et président du BC Bulle, club organisateur. Côté sudiste, Julie Gauch (BC Bulle) aura un parcours difficile, mais elle revient en forme après sa blessure.»

Chez les garçons, le finaliste malheureux 2023 Jérôme Chevalley (BC Bulle) sera la meilleure…