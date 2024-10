La fine fleur du padel en Gruyère

TOURNOI. Le niveau sera «exceptionnellement haut» ce week-end au Centre de tennis de Bulle. Le Gruyère Padel Club organise dès samedi matin le dernier des quatre tournois Grand Slam de la saison.

L’occasion de voir 16 paires à l’œuvre, dont celle formée par les Suisses Till Gygax et Kilian Jordan, numéros 1 et 2 du classement général annuel. «Mais je mets une pièce sur le duo espagnol Lopez-Bautista. Bautista a été 120e joueur mondial et techniquement, il sera la référence ce weekend», se mouille Quang Ngo, responsable de la compétition et au comité du club bullois.

Ultime chance

Côté romand, le Morlonais de 46 ans conseille de suivre notamment le binôme Tenas-Meinecke, troisième le mieux classé du tournoi. Ce sera la dernière possibilité de marquer des gros points pour se qualifier pour…