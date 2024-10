Noirceurs hors d’âge

MUSIQUE

Cold Cave

PASSION DEPRESSION

Heartworm Press

Imaginez un mélange entre Giorgio Moroder et Tim Burton. L’esthétique parfois un peu kitsch des synthés très années 1980 mixée avec la noirceur distanciée du réalisateur de Beetlejuice. Avec la sortie de son quatrième album Passion depression, Cold Cave se situe à cette intersection. Qui est également un héritage des courants new wave et dark wave, magnifiés par de lointains aïeuls comme Joy Division ou The Sisters of Mercy (période Temple of love).

Né avec un seul bras, Wesley Eisold s’est naturellement tourné vers la musique électronique. Poète, chanteur, auteur, éditeur, il avoue souffrir de dépression chronique et se soigner via des thérapies artistiques. Avec sa compagne, il signe un album sans âge, perdu dans les limbes du temps.…