Plus de 10 000 personnes à la Foire de La Roche

MANIFESTATION. «Comme il a fait grand beau l’après-midi, il y a vraiment eu beaucoup de monde», se réjouit Bernardin Bielmann, responsable des stands et de la communication de la Foire de La Roche. La 27e édition, samedi, a réuni «entre 10 000 et 12 000 personnes». Quelque 180 stands ont proposé des produits régionaux et artisanaux. «Tout s’est très bien passé, ajoute Bernardin Bielmann, mais nous sommes à la limite de la saturation.» Présidé par Robert Bochud, un comité de cinq personnes organise la manifestation, alors qu’une cinquantaine de bénévoles sont à pied d’œuvre pendant la journée. Agendée au 25 octobre 2025, la 28e Foire de La Roche reste dans un léger flou: des travaux sont prévus à l’école ainsi que sur la place du village pour l’agrandissement de la place d’arrêt du bus.…