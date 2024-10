Première européenne «inoubliable» pour Ammar

FOOTBALL. Profitant d’un forfait, la gardienne touraine Yasmine Ammar a fêté jeudi sa première convocation avec l’équipe professionnelle de l’Olympique lyonnais. Et quelle première, puisqu’il s’agissait d’un choc de Ligue des champions remporté 0-2 sur le terrain de Wolfsburg. Restée sur le banc, la néophyte de 18 ans a pu voyager, s’échauffer et découvrir la plus prestigieuse compétition féminine de l’intérieur. «Je garderai des souvenirs inoubliables de ce match entre deux équipes vainqueurs de la Ligue des champions, savoure Yasmine Ammar. Voir toutes ces grandes joueuses de près, leur manière de se préparer et de jouer, c’était magnifique. Je retiendrais beaucoup de cette expérience en espérant la revivre plusieurs fois.» De retour d’Allemagne, la jeune Gruérienne va rejoindre…