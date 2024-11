«Territory» sur Netflix: la terre est hostile, les êtres humains encore plus…

Mes chats, ma télé et moi

Une guerre de succession où tous les coups sont permis pour hériter de la plus grande ferme du monde: la série australienne Territory cartonne sur Netflix.

PLEIN SOLEIL. Les intrigues et les personnages ne manquent pas, dans Territory. Et pourtant, le personnage central de cette nouvelle série est bien la terre australienne, elle envahit l’écran à chaque plan. Le décor – grandiose, donc – est planté dès les premières secondes. Une musique bien dramatique, des paysages sublimes et sauvages, une femme qui regarde l’horizon et cette voix off: «Les gens disent que les territoires du Nord ont deux saisons: la sécheresse et le déluge. C’est vrai, tout ici essaie de vous tuer. Le climat, la terre, les animaux.»

Certes. Il n’empêche, les six épisodes de cette production…