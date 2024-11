Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

17e journée

VALENTIN THIÉRY

Avant-dernier match de l’année pour le FC Bulle ce dimanche (15 h). Il reçoit Baden, le relégué de Challenge League, pour boucler le premier tour 2024-2025.

Hors jeu. Ombala, Mayi et Wenzi sont à l’infirmerie, Makoubé et Petignat suspendus. Tinguely, Asllani, Pinga, Daf et Lekaj sont remis de leur blessure.

Enjeu. «Soit on met Baden à dix longueurs, soit ça se resserre derrière», annonce le coach ad interim Julien Miere. Et si Bulle terminait 2024 sur le podium?

L’adversaire. Retombé seulement une saison après son accession à la Challenge League, Baden est 14e et mal-en-point. Les Argoviens avaient tout de même la 4e meilleure défense du championnat avant de prendre 2-5 contre Vevey.

Le toréador bullois à suivre. Blessé depuis le 21 août 2024,…