Départ au Service de l’enfance et de la jeunesse

FRIBOURG. La Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) a annoncé ce lundi le départ d’Ira Differding du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ). La déléguée fribourgeoise, originaire du Luxembourg, s’en ira fin février prochain dans l’optique de réorienter sa carrière dans le secteur privé à but non lucratif, indique un communiqué. Arrivée en octobre 2023 pour succéder au duo Christel Berset et Catherine Mooser, elle a «réuni les deux parties du canton par son bilinguisme parfait, su fédérer sur différentes thématiques et a développé plusieurs projets cantonaux». Parmi ces derniers, l’Etat cite la stratégie cantonale de la petite enfance, dont la consultation vient de se terminer, ainsi que le deuxième plan d’action «Je participe» 2023- 2026, adopté en avril dernier. TC