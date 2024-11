Divine scène de crime

BANDE DESSINÉE

Jeff Lemire, Matt Kindt et David Rubin

COSMIC DETECTIVE

Delcourt

Quand deux scénaristes stars américains – Jeff Lemire (Black Hammer, Sweet Tooth) et Matt Kindt (MindMGMT, Unity) – s’unissent au talentueux dessinateur espagnol David Rubin, cela donne Cosmic Detective, un récit de science-fiction organique et hallucinée. Alors que le lecteur se trouve balancé sans concession au cœur d’un polar futuriste bien noir, l’intrigue semble se dérouler sans lui, tant ce monde est étrange. Heureusement, les choses se mettent rapidement en place et une logique interne se fait jour, tout en ménageant des surprises en permanence. L’univers qui se déroule alors se situe au croisement inespéré entre une nouvelle de Philip K. Dick, un film de Terry Gilliam et une bande dessinée réalisée par…