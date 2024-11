Ecrivain de la noirceur sauvage

LIVRES

Ron Rash

UNE TOMBE POUR DEUX

Gallimard/La Noire, 304 pages

Cette impression de se retrouver en terrain connu. Et de se laisser emporter, une fois de plus, par l’atmosphère âpre, par les personnages marquants, par l’intrigue retorse. C’est un régal de retrouver Ron Rash tel qu’en lui-même, écrivain puissant, capable comme personne d’évoquer l’Amérique des marges et sa noirceur sauvage. Son nouveau roman se situe une fois de plus dans les Appalaches. Chez lui, quoi. Cette fois-ci, il nous transporte près de la frontière entre la Caroline du Nord et le Tennessee.

Une tombe pour deux s’ouvre sur une scène sidérante. Nous sommes en 1951. Jacob, jeune soldat de la guerre de Corée, est blessé au cours d’un affrontement à l’arme blanche, où il a tué un ennemi. Avant d’être mobilisé, il…