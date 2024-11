Futsal: Les Ljamalari, un coup du chapeau marqué par l’esprit de famille

Les Tourains Ridvan, Sabaudin et Mervan Ljamalari sont dingues de ballon rond.

Joueur, dirigeant, arbitre: le trio de frangins est investi dans deux clubs gruériens.

Bulle Futsal’s, qui les unit autant que les valeurs familiales, voit grand, mais sans flamber.

VALENTIN THIÉRY

FUTSAL. Un coup du chapeau désigne l’exploit d’un footballeur de marquer un triplé dans un même match. Les Ljamalari en proposent une variante. Derrière un seul nom de famille sont rassemblés trois frères, autant de rôles sportifs et de maillots différents. Ridvan et Sabaudin évoluent pour le FC La Tour/Le Pâquier et Bulle Futsal’s, dont Sabaudin est le secrétaire et l’un des cofondateurs avec Mervan, le président, qui est également arbitre. «On pense, on dort, on analyse, on mange ballon rond», lance Ridvan, 22 ans,…