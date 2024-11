Le Centre prône quatre fois oui

SCRUTIN. Réuni jeudi en assemblée des délégués à Neyruz, Le Centre Fribourg s’aligne parfaitement sur le parti national, en vue des votations fédérales du 24 novembre. Toujours à une confortable majorité, les délégués fribourgeois ont exprimé leur soutien à tous les objets soumis à la sagacité du peuple: l’aménagement des routes nationales, le financement des prestations de santé, ainsi que les deux volets de la révision du droit du bail (sous-location et résiliation pour besoin propre).

Par ailleurs, le parti s’est doté d’un nouveau secrétaire politique en la personne de Bruno Boschung. L’ancien député singinois et vice-président du Centre Fribourg a été nommé pour succéder à Charles Navarro. «Grâce à sa riche expérience et à son engagement de longue date pour le canton et le parti,…