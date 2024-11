Le FC Bulle confirme le coach Julien Miere

FOOTBALL. Quelques heures avant d’affronter Breitenrain pour boucler 2024, le FC Bulle a officialisé ce mercredi l’ancien adjoint Julien Miere comme entraîneur principal. En Promotion League, Le Fribourgeois jouait l’intérimaire depuis le départ de Brian Weber au début du mois. Le technicien vivra sa première aventure à la tête d’un contingent d’adultes et a signé jusqu’en juin 2026. «Cette durée m’apporte une certaine sérénité. C’est aussi un privilège. L’aventure est excitante, réagit Julien Miere. Je suis peut-être jeune, mais des personnes plus expérimentées font également des erreurs.»

Ses 31 ans ne font pas peur non plus au directeur sportif Flavio Cassarà. «On l’a choisi pour ses compétences, pas pour son âge. Un gros défi l’attend, mais on voit beaucoup de potentiel en lui. Il…