Mélodies limpides et un rien de provoc

MUSIQUE

Our girl

THE GOOD KIND

Bella Union

Décidément, l’Angleterre n’en finit pas de nous surprendre. Six ans après un discret premier album, Our Girl vient de sortir l’un des disques les plus accrocheurs de l’année. Emmené par l’enjôleuse chanteuse Soph Nathan, également connue comme guitariste de The Big Moon, le trio originaire de Brighton pratique l’art de la clarté. Il suffit d’écouter Something about me being a woman pour s’en rendre compte: une mélodie d’une limpidité cristalline, des guitares avec un petit arrière-goût shoegaze, un rien de provoc. Quel talent d’écriture en si peu d’originalité.

Les onze titres de The Good Kind sont à l’unisson: Who do you love et ses envolées contenues, Relief et son phrasé proche de Suzanne Vega, Something exciting et ses riffs faussement rock.…