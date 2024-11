Meurtres et affaires vaticanes

LIVRE. C’est «un roman qui n’a rien d’une fiction», annonce la quatrième de couverture. «Enfin, qui pourrait ne rien avoir d’une fiction!» Pour écrire ce Meurtres au Vatican, Pierre Rottet a revisité plus de trente ans de son travail de journaliste. Jurassien établi entre Fribourg et Lima, ancien de l’APIC (Agence de presse internationale catholique), il a enquêté et suivi de près les deux affaires qui, à 20 ans de distance, se retrouvent liées dans son livre.

D’un côté, la mort de Jean-Paul Ier (devenu Giovanni Giacomo dans le roman), en 1978. Une époque où l’Amérique du Sud est en ébullition et où la Théologie de la libération effraie la frange extrême-droitière de l’Eglise catholique. A la mort de Paul VI, ces ultraconservateurs échouent à faire élire le pape de leur choix: un…