Nicolas Demierre «bronzé» aux championnats de Suisse

ESCRIME. Les championnats de Suisse élites ont souri à un jeune Gruérien le week-end dernier à Zurich. Avec sa société de Vevey-Montreux, Nicolas Demierre (17 ans) s’est paré de bronze dans la catégorie Team B. «Gagner l’argent aurait même été possible sans un problème technique en demi-finale, glisse le tireur de Cerniat. Cela dit, je suis content de cette première médaille en élite. Ça me motive à m’entraîner encore plus pour la suite.» A savoir les championnats de Suisse et les épreuves de Coupe du monde dans sa catégorie M20. QD