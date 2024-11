Pessoa sur l’échelle de Jacob

BANDE DESSINÉE

Nicolas Barral

L’INTRANQUILLE MONSIEUR PESSOA

Dargaud

Monument de la littérature portugaise et mondiale, Fernando Pessoa méritait bien une évocation en bande dessinée. Entre biographie sélective et réflexion sur le processus de création, L’intranquille Monsieur Pessoa relate les derniers moments de l’écrivain. A seulement 47 ans, le Lisboète apprend que sa santé est en péril et qu’il n’en a plus pour très longtemps. Cependant, il n’est pas le seul à apprendre la terrible nouvelle: le quotidien Diairo de Lisboa charge l’un de ses pigistes d’écrire sa nécrologie, en prévision. Celui-ci, ignorant tout du sujet de son article, commence à suivre l’auteur du Livre de l’intranquillité, à voir ses anciens amis et employeurs. Petit à petit, il compose son portrait, touche par…