Pixels et caetera

FRAYEUR. Pourquoi jouer à se faire peur, sinon pour conjurer la peur? Mais quelle peur, tant la peur est multiple, extensible, nébuleuse? Parmi toutes les peurs au catalogue, évoquons celle-là: la peur du mélange entre réalité et fiction, pire encore, la peur que la fiction dépasse la réalité, ce qui remet en cause la réalité elle-même, mais surtout notre propre capacité à distinguer la fiction (où tout est possible) de la réalité (où tout est possible aussi). Champions toute catégorie de la fiction – c’est même son outil de soft power, et Hollywood vaut bien Microsoft dans la conquête du monde –, les Etats-Unis (et nous avec) se trouvent piégés par leur propre fiction: celle d’une Amérique dopée à son cinéma aventureux et à ses récurrentes chimères. Voilà que Le Joker psychopathe –…