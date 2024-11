Raoul Minot, photographe du Paris occupé par les Fritz

Durant l’été, Philippe Broussard a raconté dans Le Monde la redécouverte de 700 photos prises à Paris sous l’Occupation nazie. Son enquête brillante et fouillée a permis de faire sortir de l’ombre leur auteur, un certain Raoul Minot, vendeur au Printemps. Et mort en déportation en 1945.

CHRISTOPHE DUTOIT

Ce fut l’un des feuilletons de l’été dans Le Monde. Six épisodes denses, pour près de 100 minutes de lecture, d’après le compteur en ligne. Dès le 12 août, Philippe Broussard a raconté à ses lecteurs la redécouverte de plusieurs centaines de petits tirages photos (6 x 8 cm), dans une brocante de Barjac, dans le Gard. Agé de 61 ans, l’ancien grand reporter et lauréat du Prix Albert Londres en 1993 tient, en temps normal, le rôle de directeur adjoint de la rédaction du Monde. Il écrit,…