Reprise «très positive» pour Kolly

SKICROSS. L’Autriche a accueilli Thomas Kolly pour son premier rendez-vous de la saison ce week-end. Le skicrosseur de Hauteville a pris les 29e et 35e rangs de la course FIS de Pitztal. «Cette reprise est très positive, car il y avait en tout cas vingt athlètes de niveau Coupe du monde pour cette course d’ouverture. Je suis content de mon ressenti.» Les choses plus sérieuses débuteront mi-décembre avec la Coupe d’Europe pour le sociétaire du Ski-club Châtel-Saint-Denis. «Je veux régulièrement me qualifier pour ces compétitions et finir le plus souvent dans le top 20. Ce sont mes objectifs cette année», conclut le Gruérien de 21 ans. VT