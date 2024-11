Restos du Coeur, 40 ans de solidarité en France

FRANCE2, MARDI, À 21 H 05

Près de 40 ans après leur création par Coluche, les Restos du Coeur ont bien failli mettre la clef sous la porte l’an dernier, étranglés par l’inflation et l’afflux de bénéficiaires. Pilier de la solidarité nationale, amortisseur de crises et baromètre de la santé économique du pays, l’association préférée des Français lance aujourd’hui sa 40e campagne avec une priorité: les enfants. Elle a décidé d’accompagner spécialement les mères célibataires, en première ligne dans le combat contre la pauvreté, pour en finir avec cette succession terrifiante des «générations Restos» et faire en sorte que les bébés d’aujourd’hui ne soient pas les bénéficiaires de demain. Porté par des bénévoles engagés et les «Enfoirés» de la première heure, ce film donne la parole aux plus…