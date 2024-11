Tempête de joie à CO2

Le théâtre a vibré jeudi soir au rythme endiablé et virtuose des Fourberies de Scapin. Quand Omar Porras et son Teatro Malandro revisitent Molière, on embarque pour deux heures de pur régal.

FLORENCE MICHEL

SAISON CULTURELLE. Omar Porras, qui brille depuis 1991 sur les scènes internationales avec son fabuleux Teatro Malandro, a enfin été programmé par la saison culturelle bulloise. Cette première a permis au public, jeudi soir à la salle CO2, de savourer ses Fourberies de Scapin, spectacle «d’après Molière», puisque Omar Porras revisite l’immense comédie classique de 1671 avec sa folle créativité, tout en restant très fidèle à l’œuvre.

Dehors, après la neige tombée en abondance et le chaos routier, c’est la tempête – vent violent, très forte pluie. Mais le public est venu remplir le…