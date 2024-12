Comment réussir l'épreuve des cadeaux ? Six athlètes nous répondent

L’épreuve peut être physique, émouvoir et stresser. On peut la foirer. Pour la réussir, chacun sa tactique. Offrir des cadeaux de Noël, tout un art. Six athlètes régionaux ont répondu à trois questions autour de cet acte de partage.

VALENTIN THIÉRY

Coupe Spengler, Tour de ski, Tournée des quatre tremplins, Boxing Day, Coupe du monde de cyclocross: les amateurs regarderont-ils autant les traditionnels événements sportifs de la période des fêtes qu’ils seront gâtés de cadeaux de Noël?

A quelques heures du réveillon, La Gruyère a demandé à six athlètes du sud du canton de répondre à trois questions en rapport avec les délicates attentions (ou pas) glissées sous le sapin.

1. Quel est le pire cadeau que vous ayez reçu?

2. Quel cadeau original offririez-vous à un membre de votre entourage…