Deux Nuits des Rois mages à l’observatoire

EPENDES

Les 27 et 28 décembre (à 19 h et à 21 h), les membres de l’observatoire d’Ependes organisent leurs Nuits des Rois Mages, une série de quatre «visites guidées du ciel, avec thé et biscuits». L’occasion de découvrir les constellations typiques de l’hiver, quelques jours après le solstice. Outre la visite de l’observatoire en lui-même, le public aura l’occasion de regarder, à l’aide du télescope, les objets fascinants du ciel profond. En cas de mauvais temps, le planétarium se substituera à la voûte céleste. Inscriptions: www. eventfrog.ch/nuitsdesroismages. CD