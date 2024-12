L’amihyâ dè Tsalandè

Tsalandè: tyin galé mo po dre «Noël» in patê. Li a dza on an dè chin, vo j’é kouâ prà dè lumyére è dè fôri po Tsalandè.

Tyè dè mi tyè dè li rèmoujâ? L’é vré k’on fôri kothè min tyê tyè l’èlèktrichitâ è i bayè mé dè lumyére! Adon portyè pâ n’in bayi outoua dè chè?

Ch’abadâ dou divan, chayi fro, kriji kôkon k’on konyè ou bin mimamin k’on konyè pâ è li dre bondzoua… Vouéro dè kou on pâchè chin rin chè dre… in verin la titha, in vouètin chè pi… Damâdzo! Bin chur ke li a di dzoua yô no chin pâ ache bin tyè di j’ôtro ma… moujâdè: pout-ithre k’on dzoua no van kriji kôkon ke l’è pâ tru bin, trichto, inradji, dèkoradji,… è chi dzoua inke, chin le chavê, chin le konyèthre, vo li ditè djuchto bondzoua avui on bi fôri! È bin pout-ithre ke vouthron fôri l’arè bayi dou dzouyo è dou korâdzo a ha dzin…