L’histoire de la peinture pour les nuls

BANDE DESSINÉE François Maret

HISTOIRE DE L’ART

Dunod Graphic

On se souvient des aventures de ses Men in black, avec leur tarin disproportionné et leur humour décapant. Cet automne, le dessinateur valaisan François Maret revient avec des personnages similaires, mais dans un tout autre genre. Le professeur d’arts visuels au collège de La Planta signe une excellente histoire de l’art, une histoire de la peinture figurative européenne pour être précis, qui court sur plus de cinq siècles.

Du Flamand Jan van Eyck au pionnier de l’abstraction Vassily Kandinsky, il raconte, remet dans leur contexte, décortique, analyse les principaux chefs-d’œuvre picturaux de l’histoire. On y croise évidemment Léonard de Vinci, Michel-Ange, mais aussi Il Braghettone, qui a reçu l’ordre de reculotter les nus du…