Une procédure «bien reçue»

Le préfet de la Veveyse est venu mardi devant l’assemblée faire le point sur les relations entre le Conseil communal et l’administration.

SEMSALES. La mesure d’accompagnement ordonnée par la préfecture à la suite des dysfonctionnements constatés entre l’Exécutif de Semsales et l’administration semble porter ses fruits. C’est en tout cas l’avis du préfet de la Veveyse François Genoud, exprimé mardi lors de l’assemblée communale.

Les recommandations et les mesures mises en place comportent trois axes: le Conseil communal, la nouvelle organisation de l’administration et les relations entre l’administration et la direction financière. Le troisième rapport intermédiaire du 21 novembre relève une nette amélioration.

«La procédure a été bien reçue. L’engagement et l’ambiance demeurent au beau…