«Havana Split»: Cuba pas si libre

BANDE DESSINÉE

Brremaud et Vic Macioci

HAVANA SPLIT, T. I, BIENVENUE À CUBA

Dupuis

Lily a 18 ans et décide d’aller à Cuba pour rencontrer son père, qu’elle n’a pas vu depuis dix ans. Mais ce petit voyage d’agrément vers le passé va lui réserver quelques – mauvaises – surprises. Il faut dire que, en cette année 1958, l’île est le terrain de jeu corrompu de mafieux en tout genre et de la CIA. Il paraîtrait même qu’un certain Fidel Castro tenterait d’y faire la révolution… Ce n’est donc peut-être pas le meilleur temps pour rendre visite à son papounet, propriétaire d’une agence de détective miteuse et totalement accro aux jeux. Il doit une belle somme d’argent au sinistre Alfonso, qui décide de le garder en otage ainsi que sa secrétaire, avant de proposer à Lily et aux employés de son père –…