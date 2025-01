Biathlon: James Pacal appelé en Coupe du monde

BIATHLON. James Pacal (photo) va connaître son troisième départ en Coupe du monde de biathlon, près d’un an après son baptême en Italie. Le Vaulruzien a été sélectionné pour le 20 km individuel de Ruhpolding (Allemagne), ce mercredi après-midi. «Je ne m’y attendais pas. C’est grâce à mes résultats assez stables cette saison, explique James Pacal. Je serai dans l’inconnu, mais je voudrai faire une course pleine.» Et le Gruérien de 21 ans est en forme. Jeudi dernier à Arber (Allemagne), il a fini 18e du 10 kilomètres sprint, son meilleur résultat en IBU Cup. «J’ai commis deux erreurs d’inattention au tir, qui ont été compensées par une course parfaite en termes de ski», conclut celui qui a connu un jour sans samedi, terminant 66e de la même épreuve. VT