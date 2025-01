A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

A la recherche de la meilleure fondue

Qui dit hiver dit forcément fondue! Au rayon prêt à l’emploi, la tendance est aux mélanges complets, dans lesquels il n’est même plus nécessaire d’ajouter du vin. Que valent ces préparations? Pour le savoir, des spécialistes ont plongé la fourchette dans le caquelon afin d’établir un classement des produits les plus courants dans le commerce. L’équipe d’ABE s’est également rendue dans les grottes de Gruyère pour suivre les étapes de la sélection et de la préparation du fromage râpé. Reportage et dégustation, dans cette émission.■