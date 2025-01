La chronique d'Isabelle Daccord: cristaux créateurs de constellations

Je pose mon oreille...

… sur une terre d’étoiles. Rien de prévu. Je cherchais plutôt une première fleur, un premier insecte. Depuis plusieurs jours, je sens le printemps. Même si mon entourage me regarde avec de gros yeux, me disant qu’il reste bien deux mois avant le passage de l’équinoxe, rien à faire: je renifle le printemps. Il y a cette odeur de réveil. Les oiseaux ont recommencé à chanter, la lumière augmente. La nuit, les renards glapissent d’amour. La nature remonte, elle revient, elle sait que la vie l’attend. Elle se prépare, et ça sent drôlement bon.

Je longe le sentier qui borde la Sarine dans l’Intyamon. Il a mes faveurs depuis de longues années, tant j’aime m’absorber dans ce doux cordon d’arbres au bord de la rivière. On est caché dans cet univers à part qui réserve à chaque…