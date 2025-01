Plus de 63 000 personnes au Festival des lumières

MORAT. La 9e édition du Festival des lumières de Morat s’est achevée dimanche sur un bilan que les organisateurs qualifient de «très réjouissant». «Les plus de 20 installations d’artistes nationaux et internationaux ont pu être admirées lors d’un parcours à travers la Vieille-Ville et le long des rives du lac», entraînant plus de 63 000 personnes «dans un monde féerique», retrace le communiqué de presse. «Nous sommes fiers d’avoir pu enthousiasmer autant de visiteurs avec des installations impressionnantes et une atmosphère unique», déclare Simon Neuhaus, directeur du Murten Licht LAB. Nouveautés en 2025: un spectacle s’est tenu sur la place de la porte de Berne et des performances live sur la façade de l’école. La 10e édition anniversaire aura lieu du 21 janvier au 1er février 2026. ARY