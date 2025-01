On préjin byan

Deché-delé

Tyin dzouyo dè pachâ Tsalandè è le Boun’An din la nê! Faji grantin k’irè pâ rèarouvâ!

De la nê a Tsalandè: l’è-the pâ le pye bi di préjin? Po lè j’infan, l’è chur ma mè krêyo achebin po ti hou ke l’an vouèrdâ in là lou j’yè d’infan a ch’èmèrvêyi dèvan lè pititè tsoujè.

Kô l’è ke l’a pâ profitâ de la nê on kou din cha ya? Alâ dzubyâ in yudze, a chki, fére on boun’omo, ouna bataye dè bôlè,… djuchto vouityi la natura tré tota byantse… Chin l’è bi!

To le mondo chè krê ke li avê mé dè nê kan li-mimo irè piti. Binchur, lè dzènà iran min hô… N’in d’avi on bokon mé, mé chovin achebin; achurâ. Ma l’è pâ du vouè ke li a di j’evê min frê è min byan.

Pouârtè pâ bin, chti l’evê, lè j’infan l’an jou de la nê po lè vakanthè: pâ fôta dè chobrâ chu le divan, dèvan di j’èkran,… To le mondo l’è…