Tribune libre

Occupons-nous d’abord de nos retraités

A propos du Centre de stockage interinstitutionnel cantonal, soumis au vote le 9 février.

Cinquante-six millions pour mettre à l’abri des vieilles cornes de cerf et des armoires poussiéreuses, cironnées et vermoulues à souhait, qu’on n’a jamais vues et qu’on ne verra jamais. De vieilles chaises qui ne serviront plus à rien et un cheni indescriptible de bric et de broc inutile, qui seront à nouveau entassés dans un bâtiment tout neuf pour attendre la fin du monde. Une brocante dans la cour du château de Gruyères pourrait faire économiser pas mal d’argent.

Je voterai dès lors un gros non à ce crédit de 56 millions de francs. On a déjà accordé 60 millions aux TPF et 20 millions pour l’agrandissement du Musée gruérien. Il est grand temps de stopper…