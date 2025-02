A bon entendeur

RTS 1, MARDI À 20 H 10

Le goût amer du gaspillage alimentaire

En Suisse, 2,8 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année. C’est un tiers de la nourriture produite qui finit ainsi en biogaz, en compost, ou dans des filières d’alimentation animale. Et c’est le consommateur qui est le plus gros gaspilleur: on estime que chacun d’entre nous jette ainsi 620 francs par an à la poubelle. La Confédération s’est fixé pour objectif de diminuer ce gaspillage de 50% d’ici 2030. Il faudra plus que la récupération d’invendus et les baisses de prix en fin de journée pour y parvenir. De l’agriculteur au consommateur, ABE propose un tour d’horizon des solutions pour réduire enfin ce gaspillage qui pèse lourd dans l’impact environnemental de la Suisse. ■