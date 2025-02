Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

QUIZ DU WEEK-END. A quoi correspond cette phrase tirée d’un article de La Gruyère parue cette semaine? «Ce projet vise à améliorer et à moderniser les infrastructures du site tout en respectant son caractère patrimonial et en répondant aux besoins de la population.» Réponse A: la rénovation du siège de la Banque cantonale de Fribourg. B: le réaménagement du cimetière de Châtel-Saint-Denis. C: les travaux de transformation du Musée gruérien. Indice: Il n’avait jamais voulu faire de concession dans la vie, sauf à la toute fin.

RECUL des glaciers de 5% entre 2000 et 2023. Hausse d’un tiers du nombre d’utilisateurs d’OpenAI depuis décembre, passant à 400 millions de personnes. L’ère glaciaire n’est pas toujours celle que l’on croit.

PHRASE DÉFILANT sur un écran qui…